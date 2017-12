Quête n°5 : Un dénouement tragique ?

Ce soir, retrouvez nos investigateurs Morris Freeman (Mathis), Jonas Baker (Adrian), Neil Carter (Samuel), Jacob Olson (Blanco) et moi-même, pour enfin assister au dénouement de cette enquête sur L'appel de Cthulhu !



Nos investigateurs ont enfin toutes les clefs en main pour résoudre cette enquête : toute leurs questions ou presque ont trouvé leur réponse, il ne reste qu'une ultime question, « Où sont les Papiers des procès de sorcellerie ? ». C'est avec l'objectif de répondre à cette question que nos investigateurs se sont séparés une nouvelle fois, ce qui s'avère finalement ne pas avoir été leur meilleure idée. Guidés par une certaine folie, Jacob et Jonas se sont retrouvés dans une situation des plus critiques : Jacob se vide de son sang et Jonas se retrouve seul face à de multiples assaillants. Survivront-ils ?



Retrouvez-nous ce soir à partir de 19h sur l'émission Roll The Dice pour assister à la fin de cette enquête ! Nos investigateurs arriveront-ils enfin à trouver le fin mot de l'histoire ? Ou seront-ils submergés par les évènements au point d'y laisser leur vie ?