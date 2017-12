Destins de femmes à lire et à écouter : l'écrivaine Marie Dumas Mérida

Depuis quelques temps, et grâce à notre bouquiniste préférée Katy de En forme de Graal, nous ouvrons notre antenne aux auteurs locaux indépendants.



Après avoir reçu Sarah Lacote et Karl Quartino, les Passeurs de Bougnettes vous invitent jeudi à partir de 21 heures à découvrir la talentueuse Marie Dumas Mérida.



L'auteure vient à notre rencontre pour la sortie de son recueil de nouvelles « 4 Histoires de femmes et plus »



Avec elle, nous évoquerons son parcours de vie et d'écrivaine, son premier ouvrage qui lui a demandé trois ans de travail, « La petite bourrique espagnole », ses engagements dans l'écriture, le social, la mémoire, l'Espagne, la place de la femme et notre belle région....



Une personnalité riche et attachante et surtout comme le dit la chroniqueuse Aline Raynaud sur son blog, « une auteure capable de nous toucher, de faire ressurgir des souvenirs oubliés, de nous parler de nos vies de femmes, de filles, d'épouses, d'amantes, de mères... avec émotion et talent. »



Vous aimerez découvrir les destins des femmes fortes et battantes de son dernier ouvrage, et qui se présenteront à nous de la bouche même de leur créatrice ; la sensible et talentueuse Marie Dumas Mérida.



Un bon moment à venir et à vivre !





Plus d'infos :- l'auteure : Marie Dumas Mérida - son recueil de nouvelles : 4 Histoires de femmes et plus