Zelda surcoté

Bonjour et bonsoir à tous ! Vous êtes peut-être déjà au courant, mais Zelda : Breath of the Wild a été sacré jeu de l'année !

Et oui, jeudi dernier se déroulait la cérémonie des Games Awards qui récompensait les meilleurs jeux sous divers critères. Mais cette cérémonie était aussi l'occasion d'avoir des informations sur de nouveau jeux. Et informations il y a eu ! Et si vous n'avez pas suivi la conférence (qui se déroulait à 2h du matin, on ne vous en veut pas) nous vous ferons un débrief de la conférence toujours en compagnie de Lucas et d'autres invités toujours aussi formidables !



Et tout ce magnifique programme, c'est comme d'habitude dans What's The Game Today ? à partir de 22h !