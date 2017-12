Quête n°4 : L'Horreur dans l'encre

Nos investigateurs Morris Freeman (Mathis), Jonas Baker (Adrian), Neil Carter (Samuel), Jacob Olson (Blanco) et moi-même sommes de retour ce soir à nouveau sur L'appel de Cthulhu pour poursuivre et peut-être même achever cette enquête !



Suite aux récents évènements, nos investigateurs sont réellement à un pas de sombrer définitivement dans la folie, entre la visite d'un patient de l'Asile d'Arkham et le retour à la morgue, leur état mental ne fait que s'aggraver.

Mais tout ceci n'est pas vain, car ils ont enfin obtenu de nouvelles informations sur Charles Leiter et surtout sur les Papiers des procès de sorcellerie. Ces nouvelles informations vont de pair avec la prise en conscience d'un danger qui se rapproche, un danger qui les guette...



Retrouvez-nous ce soir à partir de 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite, et peut-être la fin de cette enquête ! Nos investigateurs arriveront-ils à trouver le fin mot de cette histoire ?