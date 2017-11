Scandale dans la sphère vidéoludique !

Après une semaine d'absence, What's The Game Today ? revient toujours plus haut, toujours plus fort comme dirait ce cher Olivier. Et il va y avoir beaucoup de choses à rattraper !



En effet, pas mal de choses ont bougé dans la sphère vidéo-ludique depuis notre dernière émission. Le fait le plus notable étant la sortie de Star Wars : Battlefront 2 qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernier jours. Mais nous couvrirons aussi les dernières sorties et news de la semaine toujours en compagnie d'invités de marque.



Rendez-vous ce soir à 22h sur RADIOM.fr ou la fréquence 89.7 pour What's The Game Today ? !