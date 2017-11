Quête n°3 : Où sont les Papiers ?

Les vacances sont passées, nous sommes de retour dans Roll The Dice, à nouveau sur L'appel de Cthulhu, où vous pourrez retrouver nos investigateurs Morris Freeman (Mathis), Jonas Baker (Adrian), Neil Carter (Samuel) et Jacob Olson (Blanco) pour la suite de cette enquête des plus étranges, et une chose est sûre : c'est qu'ils ne sont pas au bout de leurs surprises !

Qui était véritablement Charles Leiter ? Pourquoi cette dette ? Où sont les Papiers des procès de sorcellerie ? Que sont ces évènements étranges qui semble concentrés autour de nos investigateurs ? Sont-ils même réels ? Beaucoup de questions, et pourtant peu de réponse, enfin pour l'instant...



Retrouvez-nous ce soir à 19h sur l'émission Roll The Dice pour la suite de cette enquête, et contemplez la descente progressive de nos investigateurs dans la folie !