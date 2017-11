C'est la rentrée ohé ohé

Le froid glacial vous congèle les oreilles, de la buée sort de votre bouche et vous vous dépêchez de rentrer chez vous pour vous asseoir au chaud devant votre écran et jouer au dernier jeu vidéo que vous avez acheté. Eh oui, les vacances sont finies, mais ne vous inquiétez pas car vos émissions préférées reviennent !



Mais What's The Game Today ? ne s'est jamais arrêté et continue de plus belle avec plein de nouvelles sorties en cet automne. En effet Lucas et moi-même allons vous présenter les derniers jeux en date mais aussi la Blizzcon, la convention très attendue de Blizzard, qui n'a encore une fois pas déçu les joueurs cette année. Toujours avec des invités formidables qui viendront nous parler de différents jeux et débats !



Et tout ça c'est ce soir dans What's The Game Today ? à 22h sur @@accueil|radiom.fr]].