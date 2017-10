Quête n°2 : Descente dans la Folie

« Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn » ces paroles résonnèrent dans la caverne, l'investigateur avançait prudemment en cramponnant sa lanterne, cherchant d'où provenaient ces paroles incompréhensibles, quand soudain quelque chose l'agrippa dans le dos et le tira dans les ténèbres.



Comme vous l'avez sûrement compris, c'est le grand jour ! Aujourd'hui nous commençons notre aventure sur L'Appel de Cthulhu, un Jeu de Rôle d'enquête/épouvante inspiré de l'univers d'H.P. Lovecraft, et ceci en votre compagnie et celle d'invité exceptionnelle !



Nous vous attendons à 19h sur l'émission Roll The Dice !