Je Cinéma parle de séries !

Salut, salut !

Ce soir, retrouvez votre bande favorite de joyeux lurons sur RADIOM.fr à 21h pour parler de cinéma et de jeux vidéo dans Je Cinéma !



Nous parlerons notamment d'un grand événement du petit écran, j'ai nommé : les Emmy awards 2017. Ils récompensaient ce dimanche, comme chaque année, le fleuron des meilleures séries américaines diffusées durant l'année dernière.



Et bien sûr comme toujours : franche rigolade, débats houleux et invité de qualité, on ne change pas une équipe qui gagne !

On vous attend nombreux !