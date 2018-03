Bonjour à tous,

Suite à un manque de personnel pour l'émission C'est High Tech !, vos chers compères de la première heure (Pierre et moi même) ont décidé de réduire le temps de l'émission de ce soir de 30 minutes, passant donc à 1h d'émission de 19h à 20h (en cas de doute, consultez toujours la grille) !



Mais n'ayez crainte ! Ce n'est pas pour autant que nous ne vous régalerons pas de fraîches nouvelles tout droit sorties du monde de la high-tech !



Au programme ce soir : Elon Musk et son problème avec les voitures et les bouchons, le nouveau Samsung Galaxy S9 et les avancées d'une des entreprises de high-tech les plus intrigantes de toutes, j'ai nommé Boston Dynamics !



Allez, à ce soir !