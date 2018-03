La der des der de "Je cinéma"... n'aura pas lieu

Bonjour,



C'est avec une triste nouvelle que je viens vous voir aujourd'hui mes frères et mes sœurs... Je Cinéma, c'est fini.

L'émission de ce soir n'aura également pas lieu, puisque deux de nos présentateurs sont déclarés inaptes par la Médecine du Travail.



C'est avec une certaine tristesse et un arrière-goût d'amertume que nous vous quittons ce soir, mais en ayant vécu une si belle aventure parsemée d'amour et d'eau fraîche avec vous tous, nos chers auditeurs.



Françaises, Françaises, chers compatriotes,

Au revoir.



PS : On essaiera de faire une émission durant l'été, on ne vous oublie pas !