Ce jeudi c'est la reprise pour les Passeurs de Bougnettes, on est chauds-bouillants et à cette occasion on va prendre un peu de hauteur avec les acteurs du Festiride Asso.

En effet, à l'occasion de la 12ème édition du Festiride à Lacrouzette, nous avons le plaisir de recevoir Gérald Carayon et Nathalie Andrade, membres du bureau de l'association et acteurs dévoués à l'organisation de l'évènement, ainsi que Tom Cauquil et Loïc Estève. Ils sont eux aussi membres de l'asso mais avant tout des riders qui nous ont concocté un champ de bosses sur l'aire de Beyriès (la safranière) à vous retourner l'estomac !



On vous dira tout : les riders, la prog, l'orga et même les surprises !



Un événement intergalactique à ne pas rater, pour lequel les BouGnETTes ont envie de rouler.



RDV jeudi soir à 21h !