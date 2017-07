Gare au Rock !

Gare au quoi...? Au Rock !



Ce week-end c'était la 21ème édition du Garorock Festival, et comme on est des gens sympas et qu'on a de la chance, on a pu couvrir le festival pendant les trois jours grâce à nos sublimes pass presse !



Au programme : Pop, Rap, HipHop, Electro... et bien sûr du Rock !

Des têtes d'affiches comme : Georgio, Kungs, LittleBig, Foals, Justice, MacMiller, Petit Biscuit, Motivés !, Phoenix... et bien d'autres. C'est pas moins de 69 artistes qui se sont produits cette année. Comme le dit Ludovic Larbodie, directeur du festival, le festival suit les nouveautés et les différents courants musicaux d'aujourd'hui.



Petits veinards que nous sommes, on a pu interviewer le groupe de Dubadub français : Stand High Patrol, ainsi que le célèbre groupe engagé : Motivés ! — qui sont par ailleurs très sympa.



En bref, tout ça pour dire, que ce mardi 4 juillet 19h, on se retrouve pour une émission spéciale débrief / interview de ce Festival Garorock 2017 pendant deux heures !



On peut déjà vous dire, qu'on y reviendra l'année prochaine, avec on l'espère une programmation toujours aussi géniale.