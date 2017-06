Françaises en français

Français en anglais, Françaises en anglais, Français en français...



Article de présentation court, et à la fois explicite.



De Jeanne Added à Izïa, en passant par Lafayette, Fishbach et Minuit pour les filles.



Bashung, Manset, Arthur H, Thiéfaine... pour les garçons.



Un brin de Jazz avec le groupe de Funk Jazz Toulousain Les Fanflures Brass Band.



Ce Brass Band avait deux particularités : l'une c'était d'avoir participé à une master class avec les élèves des classes aménagées musique (C.H.A.M.) du collège des Cordeliers le matin.

L'autre, c'était un concert le soir même à la salle Jéliote d'Oloron Sainte Marie, juste après l'ouverture du Festival par ces mêmes classes C.H.A.M.



Avec un final (photo d'accompagnement) qui a réuni les élèves et le groupe pour un ultime morceau.



Nous programmons ce lundi soir un titre "live", extrait du concert de jeudi dernier.



Et une voix féminine espagnole pour terminer.



Vive le Rock (et le Jazz !), sur RADIOM et sur RADIO OLORON !