Marteau, burin, poésie, et compagnie

Hélène Leroy-Coquard, Sculptrice sur pierre :

« Les pierres, je les regarde, je tourne autour et selon leur forme et leurs veines je perçois une image et là je vais directement travailler la forme. Dans l’œuvre finie je laisse toujours une partie de la pierre brute, comme un souvenir de celle-ci. »



Un Symposium de sculpture, c’est une performance et un évènement permettant à un nombre limité d’artistes de créer des sculptures en public sur une courte durée et un thème établi.



À l’initiative de la Mairie de Réalmont et de l’association « Art Monumental », du 29 Juin au 2 Juillet, pendant quatre jours exceptionnels, cinq sculpteurs sur pierre (dont Hélène Leroy-Coquard) vont réaliser cinq pièces uniques sur le thème de la poésie.

Ces artistes, venus de la France entière et d’Espagne vont déployer leurs talents afin de vous faire vivre en direct la naissance d’une œuvre. L’événement se déroulera Place de la République.

Amateurs d’art et simples curieux pourront découvrir de 8h à 18h, l’intelligence de la main à façonner la matière jusqu’à lui donner vie dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Cette manifestation contribue à faire découvrir au grand public le travail de la pierre.

Nous les recevons ce jeudi, car au-delà de l’impact culturel, il s’agit aussi de rencontres, de pédagogie, au travers d’ateliers d’initiation à la sculpture.



Pour parler de cette belle fête, Madame Béatrix Jollet, de la Commission Culture de la Ville de Réalmont, ainsi que Yannick Robert, sculpteur, acteur du Symposium et président de l’association Art Monumental nous feront le plaisir d’être nos invités.



LeS B0ugn3tteS







Plus d'infos : Le Symposium , mairie de Réalmont Le Symposium , chez Art Monumental L'Art Monumental sur Facebook