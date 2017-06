Festi'Court... deuxième !

Nous les avions reçus il y a deux ans. Leurs successeurs sont là avec la même énergie. Jeudi 15 juin à partir de 21 heures les Passeurs de Bougnettes reçoivent l'association Anim'Action. L'association regroupe les stagiaires du centre de formation aux métiers de l'animation de Castres.



Grâce à eux le court métrage sera à l'honneur. Samedi 17 juin entre 14 heures et 17h30 au Tortill’Art à Saint-Amans-Soult, l'association organise le Festi’Court ouvert aux 6-17 ans, deuxième festival de courts-métrages destiné aux enfants et jeunes des accueils de loisirs, après une première expérience réussie il y a deux ans au Rond-Point à Labruguière (relire Au Rond Point, ça tourne et réécouter Passeurs de Bougnettes : Au Rond Point, ça tourne).





Constamment sollicités par de nouveaux médias, nouveaux outils, nouvelles applications les enfants et les jeunes n'ont pas toujours de recul sur toutes ces avancées technologiques. C'est en partant de ce constat que l'association considère indispensable l’éducation à l’image dans cette société de communication.

Ainsi, le but de ce projet est de développer chez l’enfant et le jeune des savoirs et des savoir-faire qui pourront lui permettre de mieux appréhender ces nouveaux outils de communication.

Au-delà d’une posture de passeur d’image, il s'agit de retrouver dans ce champ des nouvelles communications les fondements de l’éducation populaire en privilégiant l’échange, la rencontre entre les jeunes, en privilégiant la valorisation de petites créations entièrement réalisées par eux-mêmes, en privilégiant la confrontation avec des experts.



Initier le jeune public à la production d'image, passer du rôle de spectateur docile à spectateur actif qui exerce son esprit critique, se mettre en position d'acteur et de producteur d'image, tel est le but final visé par nos éducateurs en formation.

Une quinzaine de courts-métrages, d'une durée maximale de 5 minutes, seront présentés. Les productions s'inscriront dans deux catégories : un thème « Promenons-nous » (de 14h30 à 15h30) et thème libre (15h30 à 16h30). Plusieurs prix seront décernés dont un prix du public.Et pour que la fête soit complète l'entrée est gratuite. Alors pourquoi bouder son plaisir ? Vous pouvez vous y rendre en famille ou entre amis, ce festival réserve son lot de bons moments et sans doute de belles surprises.Bien sûr les Passeurs de Bougnettes veulent promouvoir et soutenir ces actions sur le territoire. Alors pour tout connaître et surtout encourager ce type d'initiative vous pouvez caler votre TSF sur 89.7 FM ou sur radiom.fr . C'est jeudi à partir de 21 heures et c'est en direct.Pour cette soirée en avant-première nous recevrons, le directeur de la, partenaire incontournable qui a suivi ce projet 2017 depuis sa genèse, ainsi que, trois des bénévoles de l'association impliquées dans cette action.