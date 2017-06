Melt est un groupe de Dark Rock inspiré par la puissance du son métal, les atmosphères mélancoliques du dark, et le désespoir décontracté du rock alternatif.



Le groupe a pour origine la rencontre, fin 2007, de Charlotte et Olivier, deux êtres à la dérive : lui, un musicien de 27 ans n'ayant plus foi en grand-chose ; et elle, électron sauvage de 22 ans poussée par le besoin féroce de... "quelque chose", on ne sait alors pas quoi, cela restait à découvrir, à chercher au fil d'expériences musicales et humaines toujours plus extrêmes que le duo s'affronte, sans jamais savoir s'ils en reviendront intacts.

Un besoin de cri, de fureur, de sortir des émotions puissantes mêlant colère et désespoir, la force du son pour sauver sa peau : Olivier et Charlotte finissent par voir dans la musique leur moyen de survie.



Olivier et Charlotte, animés de la même volonté de jouer un rock puissant et personnel d’inspiration à la fois indie, métal, et à l’atmosphère sombre, créent un répertoire, un univers musical ayant pour centre le chant, du calme à la rage, de Charlotte, et les mélodies lumineuses et mélancoliques portées par les guitares saturées d'Olivier. Les textes de Charlotte sont oniriques, mélange d'anglais et de langue imaginaire intimiste, déconnecté du monde réel.



En Mars 2015 Melt devient un groupe : les quatre musiciens (Julien à la basse, Roméo à la batterie, Charlotte au guitare chant et Olivier à la guitare) travaillent leur set durant six mois, sortent un EP numérique auto-produit, puis se lancent sur leurs premières scènes dès septembre 2015, écument le circuit régional toulousain et au-delà, puis sont pour leur plus grand plaisir invités au festival Gersois le DistoFest le 25 juin 2016, comme couronnement de leurs efforts.



Aujourd’hui, avec une vingtaine de concerts au compteur et la recherche incessante de la transe du live, le groupe travaille sur la sortie de son premier album dont la sortie est prévue pour cet été 2017.



Ils seront en direct dans Le Local à Bohème le mardi 6 Juin de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



La rediff' sera le jeudi 8 Juin de 22h à 23h30 sur RADIOM et Albigés.





Plus d'infos :