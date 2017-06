Ce n'est qu'un au revoir

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, c'est la dernière émission avant les grandes vacances, j'espère que ces interludes musico-nostalgiques vous auront plu, pour ma part j'ai pris un panard terrible.



Ce soir, tout comme la semaine dernière, j'ai envie de me faire plaisir et de passer tout style de musique, mais ne vous inquiétez pas, elles seront toutes aussi bien, j'ai quand même mis de la variété française, non mais ! (surtout que je commence à être à court d'idée de thème, mais ça faut pas le dire :3)



Je reviendrai, l'année prochaine encore plus fort, avec des émissions aussi kitsch que les précédentes, pour votre plus grand bien, je l'espère...



Je vous dis donc à ce soir, à 22H et n'oubliez JAMAIS Ô GRAND JAMAIS, C'était mieux avant.



On se retrouve donc sur RADIOM.fr,



Cordialement, Simon