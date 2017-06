Bonsoir à tous !

Sans déconner, on est pas bien là, à la fraîche, décontractés du gland ?

Pour ce soir, avant-dernière émission avant les vacances, j'ai envie de me faire plaisir. Il n'y aura pas de fil conducteur entre les musiques, mais plutôt une sélection que j'ai effectuée au préalable, pour votre plus grand bonheur, je l'espère.



On se dit à tout-à-l'heure sur RADIOM, et SURTOUT n'oubliez pas C'était mieux avant, mazette !