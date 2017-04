Suggestions...

En attendant le retour au direct, je vous propose quelques pistes d'écoute.



La première, c'est de vous brancher sur votre radio préférée : RADIOM dans la région Castraise (81 Tarn) ou bien RADIO OLORON dans le piémont oloronais (64 Pyrénées Atlantiques).



Car Let There Be Rock a la chance d'être diffusé sur ces deux radios le lundi soir entre 20h et 21h.



Et, ce lundi soir 24 avril, c'est une rediffusion du programme Mmm Mmm Mmm Mmm du 23 janvier dernier qui est prévue. Vous y retrouvrez les Crash Test Dummies pour démarrer, mais aussi Soul Asylum, Oasis, Beady Eye (Oasis sans Noel Gallagher , remplacé par le guitariste de Kasabian), Miles Kane...



Quant aux albums dont je vous suggère l'écoute ?



Un bassiste, un batteur, un album de 2014 : Royal Blood



Dans un autre style, The Baddest of George Thorogood & The Destroyers, un album de 1992 dans lequel on trouve une reprise de 8 minutes du standard One Bourbon, One Scotch, One Beer, popularisé par John Lee Hooker (1966).



Voilà, c'est tout pour cette semaine !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !