Bizarre comme choix de titre d'article, pourrez-vous me dire. À juste titre, d'ailleurs !



Mais comme tout a une explication, laissez-moi quelques lignes pour vous la fournir car c'est à partir de ce "Mmm Mmm Mmm Mmm" que l'émission de ce lundi 24 janvier 2017 a été construite.



Et oui !



J'étais tranquillement en train d'écouter une radio basque (EITB Musika pour être plus précis) lorsque ce "Mmm Mmm Mmm Mmm" lancinant a capté mon attention.

Je connaissais ce morceau et j'étais bien incapable de remettre un nom de groupe dessus...



Je me rends donc sur le site de la radio où je cherche la playlist de l'heure de passage et, bon sang, mais c'est bien sûr !, ce Mmm Mmm Mmm Mmm c'est du groupe Crash Test Dummies.



Avec cette petite joie d'avoir redécouvert un morceau que j'avais oublié. Et qui pourrait bigrement s'intégrer dans la programmation de Let There Be Rock.



A tel point que c'est avec ce titre que démarrera Let There Be Rock ce lundi 24 janvier.



Et comme à mon habitude, un titre en appelant un autre, la constitution de la playlist s'est étoffée jusqu'au treizième titre (sur les quatorze programmés ce lundi soir)



Le dernier étant de coutume hispanophone mais pas ce coup-ci car il sera en langue basque.



Je compte sur vous lundi soir, entre 20h et 21h, sur RADIO OLORON 89.2FM ET sur RADIOM 89.7FM.



Vive le Rock sur RADIO OLORON ET sur RADIOM !