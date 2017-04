Pourpre profond d'hier et d'aujourd'hui

Nous parlerons de couleur pourpre ce lundi 10 avril.



Nous y consacrerons même pas loin d'une demi-heure. Non, il ne s'agit pas de celle de Steven Spielberg 1, ni celle des rivières de Mathieu Kassovitz 2.



Le pourpre est encore plus profond, historiquement, puisqu'il prend sa source en Angleterre en 1968, sous forme de quintet.



Quintet qu'il conservera tout au long de sa carrière.



La forme la plus connue sera certainement celle nommée "Mark II" (1969-1973) : Ian Paice (batterie), Roger Glover (basse), Ian Gillan (voix), Ritchie Blackmore (guitare) et Jon Lord (claviers) avec le standard (je dirais même l'étendard de toute une génération) Smoke on the Water (Machine Head-1972).



Après quelques changements de musiciens (treize en tout jusqu'à présent), une dislocation (1976), une reformation identique à Mark II (1984), de nouvelles tensions entre Blackmore et Gillan qui poussent ce dernier à se retirer (1987) puis être réintégré (1992). Puis ce sera au tour de Blackmore de quitter définitivement le groupe (fin 1992). Joe Satriani fera un court intérim sera finalement remplacé par Steve Morse . Jon Lord créera la surprise en annonçant son départ (2002) pour se consacrer à des projets personnels. C'est Don Airey qui lui succédera.



C'est sous cette forme (Paice-Glover-Morse-Gillan-Airey) que Deep Purple sort ce dernier album intitulé "Infinite" (2017). Il est annoncé que ce sera le dernier et qu'il sera suivi d'une "longue tournée d'adieux". Je ne pouvais pas laisser partir un groupe dont je suis fan depuis 1972 (et que je n'avais jamais vu en concert) sans le voir au moins une fois. Pour cette raison j'ai mon billet pour leur concert au BEC de Bilbao le 30 juin prochain...



Ce lundi 10 avril je vous propose à peu près une demi-heure de Deep Purple d'hier (deux titres de 1972 et 1973) et d'aujourd'hui (quatre titres de leur dernier album).



Pour cela je vous donne rendez-vous lundi soir 10 avril, dès 20h sur RADIO OLORON et sur RADIOM !



Vive le Rock (et Deep Purple), sur RADIOM et sur RADIO OLORON !



1 film dramatique américain (Steven Spielberg-1985) et inspiré du roman d'Alice Walker (1982).

2 thriller policier français (Mathieu Kassovitz-2000), d'après le roman de Jean-Christophe Grangé, sur le thème de l'eugénisme.