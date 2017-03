Guinguette aux Ateliers !

Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui est un jour un peu spécial. D'abord parce qu'on approche du mois d'avril, que c'est ce soir le début du Festival Trois Jours Trop Courts (lire : Courts mais larges !), mais aussi et surtout parce qu'il fait beau et chaud ! Je vous laisse méditer quelques instants sur cette surprenante contrepèterie.



Évidemment, un temps aussi clément pousse à la joie, à la fête : les bourgeons bourgeonnent, les papillons papillonnent, et les esprits se décontractent d'un hiver que d'aucuns auront jugé trop long.



Quoi de mieux pour célébrer le printemps qu'une petite journée guinguette suivi de sa soirée en bonne et due forme ? Ni une ni deux, c'est l'idée qui a germé dans les têtes pensantes (et décontractées par l'arrivée du printemps, souvenez-vous) qui nous offrent également la joie de concrétiser le tout.



Trois sessions donc : la première c'est ce samedi 1er avril à partir de 15 ! Où ça ? Aux Ateliers, bien sûr ! Pourquoi trois sessions ? Évidemment farceur, le printemps a souvent l'idée de se faire désirer, d'avancer, reculer un peu plus (mais toujours pour mieux sauter), et il est évident qu'une telle arrivée se fête en plusieurs fois. On se donne également rendez-vous le 6 mai et le 3 juin pour bien confirmer que tout est là, les fleurs, les senteurs et la bonne humeur.





Amoureux de la chlorophylle

On commence la journée à 15h avec un marché d'artisans-créateurs. C'est le moment de se précipiter aux Ateliers, devant et dedans, pour découvrir ce que l'on y propose !En parallèle, un ouvre grand les portes de la, étrange endroit plein de mystères aux allures industrielles, et qui a pourtant son importance capitale au sein des Ateliers, pourvoyeur de mobilier, d'idées nouvelles à partir d'anciennes, de débrouille qui transforme le vieux en beau.Tout autour, les amoureux de la chlorophylle pourront découvrir le jardin au naturel.Dès 18h, c'est le marché de producteurs qui prend le relais : n'oublions pas que la vocation de soutien des circuits courts, chers aux Ateliers, est le beau projet dequi peut compter sur un réseau de producteurs locaux. Et ça tombe bien, on en aura un solide aperçu !Tout ceci en musique avec un apéro-concert made inen se remplissant les joues (mais pas trop) à laQue le soleil tape comme un dingue, qu'il pleuve ou qu'il vente, tout est prévu pour accueillir au sec et au frais les visiteurs !Plus d'infos :- L'événement Facebook de la première Guinguette - tout sur Les Ateliers