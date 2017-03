Les bougnettes de retour au menu du jeudi !

C'est reparti !

Jeudi 23 mars à partir de 20h30 vos Passeurs de Bougnettes sont à nouveau au rendez-vous.



Un rendez-vous convivial et festif, engagé et parfois enragé, volontaire et combatif selon l'humeur de notre invité...



Comme toujours, la bougnette sera concoctée, mitonnée avec amour, trempée d'espoir, avec un zeste de culture, une bonne dose de simplicité et un goût prononcé pour l'éducation populaire et l'initiative citoyenne.



Ainsi au fur et à mesure de nos émissions nous donnerons la parole, en direct à l'antenne : Parole à ceux qui font le lien social, qui réinterrogent le réel et ouvrent les possibles de demain. Qu'ils soient associatifs, porteurs de projets, militants, artistes ou acteurs d'un mieux vivre ensemble, ils seront vos invités.



Pour cette première émission de la saison nous recevrons la COOPHAB. Cette structure a pour but la promotion, le développement et l'accompagnement de projet d'habitat participatif après des citoyens et des collectivités locales.



Christian Pillard, initiateur de ce beau projet, viendra accompagné de citoyens engagés dans une démarche d'habitat participatif qui nous parleront du vécu de leur expérience pour un autre vivre-ensemble.



C'est jeudi 23 sur radiom.fr, c'est la première de la saison, dans le nouveau studiom des Ateliers. Et ça, on ne peut pas le rater.







Plus d'informations :Christian Pillard45 Chemin du Plo de la Roque81100 Burlats