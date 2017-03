The STRINGS, c'est une histoire de famille, trois frères qui ont grandi aux sons du rock des années 60 et 70 nous délivrant leur univers singulier de compositions soignées et profondes.



Mené par Martin, Guilhem et Tony Marcos, le groupe produit un rock envoûtant, aux riffs entêtants et aux mélodies teintées de pop, de psychédélisme, aériennes et hypnotiques, affirmant des influences allant des Beatles à Led Zeppelin. Dans la lignée des groupes comme Jack White, Rival Sons, Vintage Trouble, ils créent un pont entre rock vintage et rock plus actuel.



The STRINGS propose un rock mûr, engagé, un rock qui s'inscrit dans son temps, avec passion, générosité et sincérité !



Deux ans après leur premier passage dans Le Local à Bohème (re-lire La reprise avec The Strings), le groupe The STRINGS nous fait l'honneur de venir nous parler de ses actus.



Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 28 Mars de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 30 Mars de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...