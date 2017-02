Ni tout-à-fait la même, ni tout-à-fait une autre...

Le titre de ce billet m'est inspiré par un extrait du poème de Paul Verlaine : "Mon rêve familier".



Si l'auteur y parle de femme idéalisée, je n'ai pour ma part aucune intention poétique mais plutôt musicale.



Ainsi, le programme de ce lundi soir 6 février ne sera ni tout-à-fait le même, ni tout-à-fait un autre...



Cela étant écrit, vous n'êtes pas très avancés...



Et bien, c'est en lisant un Tweet des InRocks que le fil conducteur de cette émission est né :



Depeche Mode fait son grand retour avec le single “Where’s the Revolution”.

New Wave

est un groupe que j'apprécie et qui n'entre pas dans la "boîte de rangement" Rock. On parlera plutôt de musique électronique, de Synthpop, de New Wave...Ouf, trouvé !,, ça peut coller avec le style de Let There Be Rock . Sauf que Let There Be Rock est tout sauf sectaire. Et si la musique est de qualité, elle y aura sa place.C'est donc avec trois titres de(dont) que nous démarrerons l'émission. Égalementen solo,(le vinyle),... Avec un petit tour de l'autre côté du Rhin avecetEt si avec cela vous n'êtes pas branchés sur RADIO OLORON ou sur RADIOM lundi soir 6 février à 20h...Vive le Rock sur RADIO OLORON et sur RADIOM