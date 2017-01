Depuis le 9 janvier 2017, Let There Be Rock est diffusé en direct sur RADIO OLORON et sur RADIOM (pour les nouveaux venus, c'est le lundi soir entre 20h et 21h !)



Et j'en suis très heureux car c'était un des deux vœux que j'avais formulés dans la dernière émission de 2016.



Heureux tout simplement de retrouver la radio qui a vu naître Let There Be Rock en 2007 et que j'avais quittée avec le pincement au cœur de ceux qu'on ressent lorsque quelque chose qui a compté s'achève. Ce sentiment a fait place à la joie.



Un seul petit regret subsiste cependant : celui de n'avoir pas pu étrenner le nouveau et très beau Studiom.



Au programme de ce lundi soir 16 janvier : du Rock, du Rock, du Rock, parbleu ! (*)

Mais pas celui que je programme d'habitude. Pour vous mettre un peu sur la piste : Kings Of Leon, The Strokes, White lies, Interpol. Mais aussi Miles Kane, Kaiser Chiefs...



Vive le Rock sur RADIO OLORON et sur RADIOM !



(*)

"...du Rock en majuscules, du Rock à qui mieux mieux, balancez la purée, mettez toute la gomme, je veux du Rock and Roll à tomber dans les pommes..." Richard Gotainer "Capitaine Hard Rock"