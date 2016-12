Back to Blues

Chaque sortie d'un album des Rolling Stones est un événement. Le dernier en date, paru le 7 décembre dernier en est un.



Oui, vraiment...



En ce sens que vous n'y trouverez aucune composition originale. Un album de reprises et, qui plus est, un hommage aux Bluesmen qui les avaient influencés.



Douze titres dont les originaux portent huit signatures comme celles de Howlin' Wolf, de Little Walter, ou de Willie Dixon...



Je vous proposerai lundi 12 décembre de découvrir deux titres du Blue And Lonesome, dernier travail des Rolling Stones. Mais aussi quelques titres des Bluesmen cités plus haut.



D'autre part, cette info est passée un peu inaperçue : Greg Lake membre du supergroupe anglais Emerson Lake & Palmer est décédé le 7 décembre 2016. Ainsi, huit mois après son compère Keith Emerson c'est le 2ème musicien du trio qui disparaît.



Deux temps pour le Let There Be Rock de ce lundi soir.



Du Rock progressif avec un hommage de deux titres composés par Greg Lake pour Emerson Lake & Palmer



Le reste... du Blues, du Blues et encore du Blues.



Je compte sur vous !



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !