Quand tout part d'un jeu vidéo

Il y a peut-être une quinzaine d'années, mes enfants avaient une "Play", comme ils disaient à l'époque. Sur cette console, plusieurs jeux ont tourné.



L'un en particulier s'appelait "les 24 heures du Mans". Premier jeu avec un passage du jour à la nuit à l'intérieur d'une même course.



Dans leurs souvenirs et dans les miens, il s'agissait du seul jeu dont nous laissions aller le générique jusqu'à son terme. Ce qui était unique car pour tous les autres l'envie de jouer était plus forte que le foutu générique avec tous les crédits...



La cause de cette patience : la bande son qui sortait de l'ordinaire. Et pour cause car ce Bohemian Like You nous avait séduit dès les premières notes.



Le groupe en question, The Dandy Warhols, nous l'avions trouvé, justement, dans les crédits qui défilaient en début de jeu. Et c'était devenu une coutume, nous allions jusqu'au bout du titre avant de lancer le jeu...

C'est avec ce morceau que je vous proposerai de commencer le Let There Be Rock de ce lundi 28 novembre 2016.



Et, comme à l'habitude, un titre en "appelant" un autre, une sonorité en "appelant" une autre, la playlist s'est construite petit à petit. A ce jeu c'est Eels qui succèdera aux Dandy Warhols.



Autre particularité du programme de ce lundi soir : sur les douze titres prévus, sept le seront pour la première fois (en comptant les émissions anciennes sur @@ecouter[RADIOM@@) dans Let There Be Rock.



Je vous donne rendez-vous à 20h, lundi 28 novembre 2016.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !