Let There Be Rock... again !

Et dire que j'avais commencé à rédiger un bilan des neuf années d'existence de Let There Be Rock sur RADIOM. J'allais faire la synthèse des quelques 2600 titres différents programmés depuis juin 2007, le top 10 des groupes et chansons les plus diffusés pendant l'émission...



Je pensais que c'en était réellement fini de Let There Be Rock après mon départ de Castres en juillet dernier... Avec une certaine nostalgie, d'ailleurs. Et même de la tristesse de voir quelque chose qui a compté s'achever.



C'était sans compter sur la bonne étoile qui mit RADIO OLORON 89.2 FM sur mon chemin. Et même plus que sur mon chemin, car le studio se trouve à 100 mètres de mon lieu de travail et à peine un peu plus pour mon domicile.



Dans la présentation du compte Twitter de Let There Be Rock j'avais tenté de résumer les styles abordés dans Let There Be Rock :



Rock, pur, hard, glam, Folk, progressif ou à billy, mais aussi Blues, Soul, pop 60´s.

Ce qui est vraiment limitatif. Je pourrais y ajouter la chanson et le rock Français, le Métal (Heavy, Industriel), un zeste de Country (rock ou pas) et quelques autres...Ce lundi soir 3 octobre, pour la première, je vais déplier l'éventail des styles, sans pouvoir les aborder tous en une heure et environ quatorze titres.Dès 20h, sur RADIO OLORON et très bientôt également sur RADIOM !