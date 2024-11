Pillages, épisode 1

Pourquoi "Pillages" ? Pour y répondre je vous propose de remonter le temps musical.

Dans les années 60. Les swinging sixties, comme on les appelle.



D'un côté le camp Anglo-saxon. De l'autre le camp Français.

Messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers. Quel bonheur et quelle délivrance ce fut pour moi, adolescent, dans ce marasme musical de variété française dénué de toute inventivité ou créativité. Appelez cela comme vous voudrez.



Et je pèse mes mots lorsque je titre cet article "Pillages". Dans ce monde de soupe française, les artistes ont préféré repiquer les titres anglo-saxons qui fonctionnaient.

Je ne ne veux même pas parler de leur adaptation en français : de nul à... très nul.



Tout cela pour en venir au cœur de la programmation Let There Be Rock du lundi 14 octobre 2024 (sur Radio Oloron) et mardi 15 octobre 2024 à 20h (sur RADIOM) : je vais vous proposer douze titres, entre 1961 et 1975, dans leur version originale.

Ils ont la particularité d'avoir été (mal, voire très mal) adaptés par des artistes français.



Et à la question "Pourquoi épisode 1" ? je répondrai que, pour le moment, j'ai mis l'oreille sur les douze titres que je vous propose. Il en existe bien d'autres, dont quelques uns ont le mérite d'avoir été plutôt pas trop mal adaptés.



Pour le reste de la programmation, c'est comme d'hab. On vous secoue un peu les neurones au démarrage. Suite à la séquence "Pillages" nous resterons dans l'année 1969 (nan, nan, pas celle de Gainsbourg !) pour aller jusqu'au dernier titre, qui, comme vous en avez l'habitude, sera espagnol.



Pour écouter cette émission, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 14 octobre à 20h sur Radio Oloron, mardi 15 octobre 2024 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘