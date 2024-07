Chrys Adam, vous connaissez ?

Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'écouter Let There Be Rock car cet auteur, compositeur et interprète vaut le "coup d'oreille". Et va, de ce pas, intégrer la liste de nos "chouchous".



Par le biais d'une interview téléphonique d'une trentaine de minutes, Chrys Adam 1 nous en dira plus sur lui, sur sa musique et ses influences, ses projets.



Vous aurez également l'occasion de découvrir deux titres extraits de son premier EP : Liberté.



Tiens, en parlant de "chouchous", Hervé et Cathy, du groupe Alice FIZZ 2 nous gratifient, en exclusivité, de leur dernier titre, qui sera aussi le premier de leur prochain album.



Pour le reste de la programmation, ça va "bastonner" en début d'émission (vous en avez l'habitude maintenant) pour réveiller vos neurones afin qu'ils soient réceptifs pour la suite... Et avec du Métal français, s'il vous plaît !



Des voix féminines enchanteront vos oreilles en fin d'émission, sans oublier le titre espagnol qui clôture chaque Let There Be Rock.



Rejoignez-nous le lundi soir 1er juillet, à 19h sur Radio Campus Rouen, demain à 20h sur RADIOM et le lundi 8 juillet à 20h sur Radio Oloron.



Vive le Rock (et nous "chouchous"), sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘