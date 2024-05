Vous pourriez me rétorquer : Iggy Pop, 1977, Lust for Life.

Et je vous répondrais : ben, non !



Alors ?



Et bien, le réponse, c'est notre invité qui vous la donnera.

En effet, nous aurons le plaisir d'avoir Guillaume Ortega au téléphone. Outre le fait qu'il soit un auditeur assidu de Let There Be Rock, il est aussi un grand fan du groupe Big Big Train.



Groupe qu'il nous présentera pendant cet interview.

Et c'est évidemment le lien avec ce groupe qui vous apportera la réponse.



Pour écouter cet interview et découvrir le reste de la programmation, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 6 mai, à 20h sur Radio Oloron, et en rediffusion mardi 7 mai 2024 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘