Solos claviers

Qui d'entre vous n'a jamais fini à genoux en Air Guitar 1 sur un solo d'enfer d'un guitariste d'enfer ?

Enfin, peut-être pas à genoux mais qui ne s'est jamais essayé au Air Guitar ?



Ou Air Piano, c'est selon vos affinités !



Parce que c'est plutôt vers cette dernière option que nous allons nous tourner pour le Let There Be Rock de cette semaine, et qui plus est, en élargissant la sélection à l'orgue et au synthé.



Ma référence en la matière, c'est Jon Lord 2, claviériste emblématique de Deep Purple.



Mais combien d'autres excellents : Keith Emerson, Rick Wakeman, Tony Banks pour les plus anciens. Une émission n'y suffirait pas.



