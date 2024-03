Good news, bad news

Parmi les musiciens qui ont accompagné mon adolescence et ma vie d'adulte, quelques uns ont déjà commencé à tirer leur révérence... Je ne vais pas en citer, la liste pourrait me foutre le cafard.



Eric Carmen est lui aussi parti la semaine dernière. J'avais acheté son premier disque en 1975. Et je l'avais passé et repassé sur mon "tourne-disques".

Le disque se vendra à des millions d'exemplaires et la chanson phare, All By Myself, deviendra un tube planétaire.



Sauf que, les royalties attendues ne vont jamais arriver...

Je vous en parlerai pendant l'émission...



A un autre niveau, Brit Turner, le batteur du groupe Blackberry Smoke, vient également de nous quitter. Nous avons déjà programmé ce groupe dans Let There Be Rock. Nous en profiterons pour faire un tour du côté de ce qu'on a appelé le Rock sudiste.



Quant à la bonne nouvelle. Je dirais même une excellente nouvelle. Le retour de Michael McDonald au sein des Doobie Brothers.

Mieux encore : ils sont en studio pour enregistrer ce qui sera leur prochain album ensemble depuis quarante ans.



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 18 mars, à 20h, mardi 19 mars 2024 à 20h sur RADIOM, et lundi 25 mars à 20h sur Radio Oloron.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘