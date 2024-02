On s'fait une face : Harvest

De temps en temps, quand l'actualité ne guide pas la programmation, j'aime à vous faire partager une face (de l'équivalent vinyle) d'un 33 tours que j'ai écouté et ré-écouté, parfois jusqu'à l'usure (du disque, je m'entends !).



Pour le Let There Be Rock de cette semaine, j'ai choisi de retourner 52 années en arrière pour vous proposer la face A du quatrième album studio de Neil Young.



Harvest, un disque devenu iconique, un must, quoi.



Imaginez un peu, un million d'exemplaires vendus en France, neuf-cent mille en Italie, quatre-cent quatre-vingt-dix mille en Australie...



Rang numéro un au classement cumulatif annuel du Billboard (Top 100 US) en 1972.



Avec Machine Head de Deep Purple, c'est certainement le disque que j'ai le plus écouté en 1972. Bon, j'arrête là, vous avez compris la place qu'occupe ce disque dans mon histoire et celle du Rock.



Je vais vous proposer de nous mettre l'intégralité de la face A entre les oreilles. Que du bonheur !



Pour vous les régaler, vos oreilles devront nous rejoindre lundi soir 26 février, à 19h sur Radio Campus Rouen, mardi 27 février 2024 à 20h sur RADIOM et le lundi 4 mars à 20h sur Radio Oloron.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘