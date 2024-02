Nineteen soixante-quatorze

Un petit mix franglais comme titre juste pour introduire l'article que je commence à rédiger.

Moitié anglais. J'aurais même pu faire 80% tellement mes goûts étaient happés vers l'anglo-saxon. La portion congrue, c'était le côté français. A l'époque.



Tout cela pour vous dire que je suis allé faire un flash-retour (!) de cinquante ans pour vous proposer pas tout à fait une heure de ce que je pouvais me mettre entre les oreilles en 1974.



Il s'agit d'un petit, tout petit aperçu, de ce que je pouvais écouter. Douze titres ne peuvent pas résumer à eux seuls une année de musique. Choix cornélien s'il en est.



Il y aura du "Frenchie"... anglophone, évidemment, avec notre chouchou NoRE 1. Mais aussi avec une première programmation pour le groupe Sweet Needles 2. Et encore avec les Toulousains d'Esthesis 3



Également une nouveauté avec The Smile, avec un premier extrait du deuxième album de deux des ex-Radiohead.



Pour en savoir, et surtout en écouter plus, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 19 février, à 20h sur Radio Oloron, et mardi 20 février 2024 à 20h, sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘