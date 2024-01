Made in Germany

Que connaît-on du Rock allemand ?

Pour ma part cela se résumait à quelques groupes ou artistes tels Scorpions, Accept, Nina Hagen ou même Nena...



Mais ça, c'était avant !



Avant que mes enfants me fasse découvrir le Metal industriel de Rammstein ou bien OOMPH!.



En fait, c'est en lisant un article commémorant le décès d'Edgar Froese le 20 janvier 2015, il y a neuf ans à quelques jours près, que je me suis posé la question.



Edgar Froese était un des membres fondateurs du groupe allemand de musique électronique Tangerine Dream. Appartenant même aux fondateurs du genre avec un autre groupe allemand certainement plus connu : Kraftwerk.



Je me souviens également avoir découvert Tangerine Dream au travers du générique de fin d'antenne de la radio où j'avais fait mes débuts d'animateur (R.S.N. - Radio Services Normandie, Rouen, 1982).



Vous devinez que la programmation de ce lundi 22 janvier tournera, pour une grande partie, autour du Rock (Alternatif, Heavy, Industriel, électronique, Krautrock...) allemand. De quoi varier les plaisirs !



Pour le reste de la programmation, et bien, nous continuerons à vous faire découvrir l'album d'un de nos derniers "chouchous" : le groupe NoRE 1.



Je vous donne rendez-vous :

- lundi soir 22 janvier à 19h sur Radio Campus Rouen ;

- ce soir à 20h sur RADIOM ;

- lundi 29 janvier à 20h sur Radio Oloron



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘