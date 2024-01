Bonne année 2024, qu'elle soit musicale, ou pas !

Je passe quand même, vite fait, sur les voeux pour 2024. J'espère que cette année vous apportera beaucoup de musique et plein de concerts.



Quant à ce qui nous occupe pour l'émission de ce lundi 15 janvier (ce soir à 20h sur RADIOM).



Afin de dire un au revoir digne de ce nom à 2023 j'ai prévu quelques titres des derniers albums sortis cette même année (Rolling Stones, Muse, Waterboys, Uriah Heep...).

Et comme ça ne suffira pas à notre bonheur nous irons piocher dans l'année 2022, toujours avec des extraits des derniers albums.



Vous ajoutez une dose d'acoustique,une série française qui démarrera avec Marquis de Sade.

Bien sûr, nos "chouchous" ne sont pas oubliés : Salomon, MANOPA, Hurry Train, Fuzzy Grass.



À propos de chouchou, nous allons en accueillir un nouveau. Le groupe NoRE, originaire de Labruguière, tout près de Castres dans le Tarn.

Nous vous ferons découvrir l'intégralité de leur premier album au fil des émissions.



Beau programme pour le premier Let There Be Rock de l'année 2024. On va se régaler.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘