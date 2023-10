La dernière ?

L'heure est sombre pour Radio Oloron.

Je ne le souhaite absolument pas, mais il est possible que le Let There Be Rock de ce lundi 16 octobre soit le dernier.



Depuis plusieurs mois Radio Oloron fait face à des problèmes financiers.

Une mobilisation générale s'est naturellement mise en place pour trouver des solutions de financement, de nombreuses actions ont été menées, relayées ou animées par la solidarité autour de notre radio.



Malgré toutes ces initiatives ou actions, Radio Oloron sera en cessation de paiement fin novembre.



Le Conseil d'Administration de la radio, réuni mardi dernier, a décidé de solliciter une procédure de redressement auprès du tribunal de Pau.



Les semaines à venir seront déterminantes pour la survie de notre radio.



Je croise les doigts pour Radio Oloron puisse traverser cette tempête et continue d'animer le paysage du Haut-Béarn.



Vous parler de musique et de programmation peut sembler dérisoire au vu de la situation. Malgré tout Let There Be Rock aura bien lieu ce lundi soir 16 octobre à 20h sur Radio Oloron et demain à 20h sur RADIOM.



Plus que jamais, Radio Oloron a besoin de votre soutien : Soutenez Radio Oloron !