Britpop, Rock et coolitude

Ving-trois titres à se mettre entre les oreilles. Dont dix-neuf pour lesquels c'est une première programmation. Parmi les quatre déjà diffusés, un l'était sur RADIOM en 2012.



De découvertes (Massive Wagons, Catatonia) à titres inconnus de groupes connus (Black Keys, Supergrass), sans oublier nos chouchous : We don't care 1, Burn Out 2, MANOPA 3 et Hurry Train 4.



La programmation est, comme vous pourrez le constater, assez variée.



Pour découvrir cette programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 10 juillet, dès 20h sur Radio Oloron et mardi 11 juillet 2023 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘