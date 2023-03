De tout, de rien, mais de la musique surtout

Il y a plusieurs années, dans un village d'Ariège, existait une épicerie dont l'enseigne était « De tout, un peu ».

Dans l'émission de ce lundi 27 mars, il n'y aura pas "de tout". Parce que, quand même, y'a certaines choses que mes oreilles ont du mal à accepter.



Il y aura quand même de l'ancien et du nouveau. Du Rock et du Folk rock, de l'alternatif et de la Britpop, de l'Anglais et du Français, du progressif et du Punk... du classique aussi...



Bref, des choses variées pour essayer d'enchanter nos oreilles.



Quelques pistes peut-être ? allez, juste pour vous mettre en appétit : Billy Idol, The Bluetones, Les Fatals Picards, mais aussi MANOPA 1, Salomon 2, et quelques autres de nos chouchous.



Tiens ! à propos de chouchous, un de plus qui va entre dans notre liste : Hurry Train 3. Nous les accueillons vendredi soir 31 mars au Bodega Café 4. Un concert retransmis en direct sur les ondes de Radio Oloron !



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 27 mars à 20h, sur Radio Oloron et mardi 28 mars 2023 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘