On arrive enfin au dernier podcast présent le samedi diffusé sur RADIOM, et il s'agit du podcast Les Abyssales, le podcast DJ set de Redscape.



Dans ce numéro 1 samedi 25 février 2023 à 20h, Redscape mixe pas moins trente titres pendant plus de deux heures, regroupés en trois "ambiances".

Passée la petite introduction, il laisse place aux titres suivants :



OKADA - The Right To Destroy Myself n5MD-2019

Drifting In Silence & Tineidae - Inflaton Labile Records-2022

David Cordero - Transitory Ghosts (feat. Suso Saiz) Polar Seas Recordings-2022

Mount Shrine - Peaking Cold (Cold Chamber) Cryo Chamber-2022

Croms - Invisible Cities Exit Records-2011

The Physical Science - The Morning Of Elevation Redscape Music-2022

Stellardrone - Breathe In The Light self-released-2017

Douglas Greed, Odd Beholder - The Few feat. Odd Beholder (Ben Lukas Boysen Remix) 3000°-2020

Bayker & GHEIST - Howl (Extended Mix) RADAU-2020

Kasango - Closer (Original Mix) Madorasindahouse-2021

Dj Gálio - African Spirituality Seres Producoes-2022

Rosario - Diala (Original Mix) Seres Producoes-2022

Zakes Bantwini, Karyendasoul, Nana AttaiMali - iMali (Original Mix) Mayonie Productions-2022

Gareth Wild - Welcome To The Shadows Granulart Recordings-2018

Tygapaw - Run 2 U NAAFI-2020

Niki Istrefi - Red Armor Euromantic-2017

Metapattern - Ascent Errone Records-2019

MRD - Reach My Hand Exhale-2020

David Rust - The Beat (Original Mix) Keeping The Rave Alive-2021

Rian Wood - Euphoria Expel Your Demon Records-2022

Ascendant Vierge - Au top ascendant vierge-2022

Brutalismus 3000 - Romantika Brutalismus Rec-2022

Mylène Farmer - California (Megalo Mania Remix) Polydor-1996

Djrum - Hard To Say R&S Records-2019

ASC - The Arcane Auxiliary-2022

Fixate, dBridge - Programmed To Fail Exit Records-2022

Katharsys & Joanna Syze - Orbit (Sinister Souls Remix) Renegade Hardware-2017

Gore Tech - Division OHM Resistance-2019

C-Netik - Infinite Corridor Othercide Recordings-2022

Nosferatu - Sanctity Of Space Cassini's Journey (Extended Mix) Neophyte Records-2018

Tous le programme du samedi n'a pas été diffusé sur. En effet, la partie "concert" et le podcast Seasons 2 présents entre C'tout comme et Les Abyssales ne sont pas écoutables par manque de place. Tout comme le podcast qui clôt le samedi car il a déjà été diffusé il y a plusieurs semaines : Déferlante Dans tous les cas, vous retrouvez le programme en entier ici Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 3 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour le début du dimanche de PodRennes 2023 !