Pour ce réveillon, je vous ai sélectionné un podcast un peu particulier, car il s'agit d'un podcast de récit érotique : Déferlante.



Laissez-vous porter en ce samedi de réveillon de noël, par un doux récit sans tabou ni tournure chaste. On est dans le beau, certes, mais on est dans le cru.



Lisez le synopsis de ce numéro 1 pour vous mettre l'eau à la bouche :

« C’est la première fois que je me retrouve dans le lit d’une femme, alors je plonge dans mes sensations. L’effleurement de ses doigts dans mon dos. Ses mains, fines, qui dégagent mes cheveux pour découvrir ma nuque. Ses cheveux qui glissent sur mes épaules en m’embrassant. Ses baisers tendres du bout des lèvres. Et puis ce corps qui se presse doucement contre le mien. C’est du velours. »

Dans cet épisode, il y a un récit dans le récit. Ce texte emboîté dans le mien appartient à une jeune femme que je ne connais pas en vrai. Je sais qu'elle s'appelle Marie et qu'elle vit là où la Terre finit.

Beau cadeau pour ce réveillon, non ?Voici les différents liens où vous pouvez retrouver ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !