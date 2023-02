Cette semaine on reste dans la partie musicale de la programmation de PodRennes, avec le podcast C'TOUT COMME. Le principe ? Michidar et Ego (et d'autre·s invité·es) décortiquent la carrière d'un·e artiste, avec une partie analyse technique (Michidar étant prof de musique dans le civil, et Ego chanteur/musicien dans diverses formations), mais surtout avec une partie chant en reprenant la même façon de chanter.



La particularité reste à mes yeux la possibilité de participer à la chanson finale en donnant également de sa voix, en chantant tout comme l'artiste !



Dans le numéro 1 diffusé samedi 18 février 2023 à 20h, c'est Michel Delpech qui est à l'honneur :



En compagnie de nos invités, Bibou et Bibounette, un c'tout comme plein d'amour en parcourant les plus belles chansons de Francis Ca....euh, Michel Delpech. Avec pour la chanson finale la participation en plus de Michidar, ego, Bibou et Bibounette de: Dahu, Dodoy, Alex, Papy Al, Ookook, Gauthier, Clegot, Delphine, Julien, Julie, David, Yannick et son fils Maxime , Lolly, Laurent Doucet, Aline, Shaokun, Fox, Grincheux, Geckaude, Sandra, Elsa, Lola, Malik, Anaïs, Corinne, Amélie, Marie, mais aussi une chorale improvisée chez Bibou et Bibounette avec notamment Violaine, Winny Taniguchi et Shutan,et enfin l’équipe de l’Apéroriginale.

Le Loir et Cher disponible en vidéo ici