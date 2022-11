Salomon, vous connaissez... déjà un peu

Souvenez-vous, nous l'avions reçu le 28 février dernier (Salomon, vous connaissez ?). C'était encore dans les anciens studios de Radio Oloron, rue Dalmais.



Salomon était venu nous présenter le premier extrait de son futur EP.



Et bien, cet EP est devenu réalité. Nous accueillerons Salomon dans nos nouveaux studios pour qu'il nous en parle.



À la rubrique des mauvaises nouvelles, je suis attristé par le décès de Wilco Johnson. Ce nom ne va peut-être pas sonner à vos oreilles. C’était le guitariste d'un groupe de garage rock qui a accompagné une grande partie de mes années 70 : Dr. Feelgood.

Je vais programmer l'équivalent d'une face d'un des disques qui m'a marqué : Malpractice, 1975



Pour écouter Salomon et découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 28 novembre 2022 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘