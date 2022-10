L'idée m'est venue après l'émission spéciale des "Vendredis de Let There Be Rock" du 28 octobre dernier. Pourquoi ne pas vous proposer de revivre des instants live des groupes qui s'y sont produits ?



Pour faire du bien à nos oreilles et se souvenir des excellents moments que nous avons vécus, je vous ai préparé une petite série de quatre de nos "chouchous" en live :





C'est donc une vingtaine de minutes pour revivre les bons moments partagés en recevant ces artistes ou ces groupes indépendants ET locaux.En attendant de recevoir le groupe Burn Out le 25 novembre prochain, je vous propose le dernier titre non encore programmé dans la foulée.Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘