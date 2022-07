KoiQisPASS : After Pause Guitare et Before Xtreme Fest

Nous revoilà à l'antenne de RADIOM pour un after Pause Guitare. Nous vous raconterons comment nous avons vécu le festival depuis l'Al'Beach 1 et également les différents concert auxquels nous avons pu assister, scène principale mais aussi dans le "off".



Vous pouvez d'ores-et-déjà revivre trois des quatre jours du festival en lisant/écoutant Pause Guitare, en direct d'Al'Beach !.



Nous ferons également une partie Before sur l'Xtreme Fest #9 qui aura lieu du 28 (Warn-up) au 31 juillet 2022 !

Au programme ? Du gros son bien lourd, du headbang, du torticolis, tous les éléments que la musique "extrême" (on est sur du punk et ses copains) peut procurer.



En termes de groupes, vous pouvez retrouver pêle-mêle : Les ramoneurs de menhirs, Anti-Flag, Brutus, Direct Hit !, No Trigger ou encore Dirty Fonzy !



Pour tout savoir, et bien plus encore, rendez-vous dimanche 24 juillet 2022 à 14h en direct du studiom pour le warm-up du warm-up !