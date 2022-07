Pause Guitare, en direct d'Al'Beach !

C'est alors que retomba la pression, que la vie reprit son cours normal... ou presque. Car à l'heure où ces lignes sont écrites, que l'encre — virtuelle — sèche à peine, c'est le feu à Pause Guitare 2022 1. En ce moment-même (c'est peut-être déjà trop tard pour vous, qui lisez ces lignes avec un bon café matinal), Gojira enflamme la grande scène de Pratgraussals pour cette dernière soirée de festival.



Et alors qu'il faut bien quelqu'un pour narrer les exploits de quelques radios, regroupées au sein de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives d'Occitanie (l'« ARRA », que vous entendrez souvent dans les podcasts ci-après) qui ont fait de belles rencontres et vous les ont partagées, il est temps de se mettre à l'écoute.



Pendant trois jours, du 7 au 9 juillet, nous posions nos valises au sein de l'Al'Beach, l'espace dédié aux pros, la fourmilière en plein cœur d'Albi qui abrite les rencontres entre artistes qui se produisent un peu partout sur le festival.



C'est grâce à la détermination d'Ulysse Maison d'Artistes 2, de Bleu Citron 3 et l'accueil d'Arpèges & Trémolos 4, organisateurs de l'événement, que l'ARRA 5 pouvait ainsi proposer aux nombreux auditeurs de ses radios adhérentes, couvrant le vaste territoire d'Occitanie, trois soirées en direct !



Sans plus attendre, ces trois soirées sont à retrouver ici, à écouter et télécharger sans modération aucune !





Pour cette première session, nous recevions les jeunes de Talents de Quartier, les chemises à fleurs de Passion Coco, la troupe des Fat Bastard Gang Band, le duo vice E roi, le dandy Monsieur Raph, et le sautillant Olivier Loupias pour Arpèges & Trémolos. Et de la musique live, encore et toujours !

Le vendredi soir sur le plateau, on recevait pêle-mêle les artistes et partenaires Tom Bird, H Y L, Miro, Lula Heldt, Bleu Citron (Sophie) et Ulysse Production (Kalagan) !

Troisième et dernier jour pour cette édition 2022 : nous recevions The Koppers, MADAM, Adélys, Vaslo, Antoie Hénaut et Pandore, toujours en direct, toujours en musique !