Et si je ne devais en garder que cinq ?

Vous avez tous déjà été confrontés au dilemme de l'île déserte. Ne me dites pas le contraire, je ne vous croirais pas.

Quel disque vous emporteriez sur une île, où, de toute manière, vous ne pourriez pas l'écouter ? (ben, oui ! elle est déserte !)



Je me suis posé la question. Plutôt les questions : si je ne devais en garder qu'un : pas possible. Si je devais en garder dix : pas possible non plus... Cinquante ? J'y arriverais peut-être, mais pas sûr !



La vie est faite de choix, et donc de renoncements. J'ai donc renoncé à (au moins, si ce n'est pas plus) quarante-cinq disques qui ont accompagné ma vie.



Si vous avez envie de découvrir quels sont ces cinq disques, je vous donne rendez-vous lundi 27 juin 2022 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.

J'en extrairai deux titres de chacun d'entre eux.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘